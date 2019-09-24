Курян приглашают на День рожденье "Люксора"
В программе - шампанское и столичные юмористы
Куряне смогут первыми оценить шутки столичных юмористовФото: предоставлено организаторами
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Кинотеатр "Люксор" в Курске отмечает День рожденье - шесть лет! По традиции для гостей подготовили необычную программу. На этот раз в зале кинотеатра развернется жестокое сражение двух сильнейших импровизационных команд.
В начале октября шоу стартует на телеканале ТНТ и только у жителей Курска есть уникальная возможность насладиться юмором в живую. В 18:00 в фойе кинотеатра гостей ждет праздничная программа, фуршет и шампанское, а в 19:00 начало шоу с приглашенными юмористами из Москвы.
Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 89606772777
ИСТОЧНИК KP.RU