Курян приглашают на День рожденье "Люксора"

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-24T17:06:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинотеатр "Люксор" в Курске отмечает День рожденье - шесть лет! По традиции для гостей подготовили необычную программу. На этот раз в зале кинотеатра развернется жестокое сражение двух сильнейших импровизационных команд.

В начале октября шоу стартует на телеканале ТНТ и только у жителей Курска есть уникальная возможность насладиться юмором в живую. В 18:00 в фойе кинотеатра гостей ждет праздничная программа, фуршет и шампанское, а в 19:00 начало шоу с приглашенными юмористами из Москвы.

Билеты уже в продаже. Подробности по телефону 89606772777

ИСТОЧНИК KP.RU