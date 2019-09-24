СК начал проверку по жалобе курского сенатора на КВНщика Антона Сасина

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-24T14:27:51+03:00

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Курский СК проводит проверку по жалобе экс-губернатора региона, ныне сенатора от Курской области Александра Михайлова на видеоблогера Антона Сасина, которому принадлежит youtube-канал "Твой бывший".

По словам Сасина ему грозит статья "137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), наказание - вплоть до лишения свободы сроком на два года.

Поводом для жалобы сенатора послужил видеоблог Сасина, в котором он якобы пародирует сенатора от Курской области. Сам юморист утверждает, что у него не было такой цели. Однако после жалобы экс-губернатора в следственные органы популярность канала резко возросла, а количество просмотров резко выросло. За три месяца Сасин создал десять видеороликов, объединенных одной темой.

ИСТОЧНИК KP.RU