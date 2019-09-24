СК начал проверку по жалобе курского сенатора на КВНщика Антона Сасина
Курский СК проводит проверку по жалобе экс-губернатора региона, ныне сенатора от Курской области Александра Михайлова на видеоблогера Антона Сасина, которому принадлежит youtube-канал "Твой бывший".
По словам Сасина ему грозит статья "137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), наказание - вплоть до лишения свободы сроком на два года.
Поводом для жалобы сенатора послужил видеоблог Сасина, в котором он якобы пародирует сенатора от Курской области. Сам юморист утверждает, что у него не было такой цели. Однако после жалобы экс-губернатора в следственные органы популярность канала резко возросла, а количество просмотров резко выросло. За три месяца Сасин создал десять видеороликов, объединенных одной темой.
ИСТОЧНИК KP.RU