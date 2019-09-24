В Курске День открытых дверей Банка России пройдет на трех площадках

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-24T14:17:20+03:00

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День открытых дверей Банка России пройдет на трех площадках 28 сентября. Тайны одного из самых красивых зданий в историческом центре города на улице Ленина, д. 83 откроют гостям на экскурсиях с 10:00 сотрудники Курского отделения Банка России.

Вторая площадка будет работать с 10:00 на ул. Горького, д. 31/8. Перед зданием посетителей ждет выставка инкассаторской техники с рассказом об истории инкассации. В фойе будет проходить демонстрация кассовой техники для пересчета и сортировки денег, гости увидят полный цикл обработки денежной наличности. На интерактивной мини-лекции «Какую монету возьмем в магазин» узнают о химических и механических видах повреждения монет. Посетители отправятся в «Путешествие из Новгорода в Хабаровск» и примут участие в мастер-классе по определению подлинности купюр. Эрудитов ждут командные «Финансовые бои» и интеллектуальное шоу «Своя игра», где можно проверить свои финансовые знания.

Третья площадка пройдет в государственной филармонии на ул. Перекальского, д.1. Здесь в 13:00 начнется Фестиваль школьных театров «Путешествие в край финансов», посвященный Году театра в России. Вход на Фестиваль «Путешествие в край финансов» в государственную филармонию свободный.

Попасть в число гостей Дня открытых дверей можно, пройдя предварительную регистрацию на сайте Банка России или по телефону 36-11-49. Взрослые посетители должны иметь при себе российский паспорт, а дети до 14 лет проходят в здание при предъявлении свидетельства о рождении и в сопровождении взрослого.

ИСТОЧНИК KP.RU