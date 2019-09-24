2019-09-24T13:30:56+03:00
Общество

На Курской АЭС пройдут учения

Курян просят сохранять спокойствие
Ольга ДАНИЛОВА
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Учения проводит МЧСУчения проводит МЧСФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 сентября на объекте филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» пройдут тренировочное пожарно-тактическое учение, сообщили в МЧС.

Главная цель тренировки – отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, персоналом и администрацией объекта.

В рамках данного мероприятия запланировано выдвижение большого числа специализированной техники из областного центра в Курчатов.

Уважаемые жители и гости региона! Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области просят сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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