На Курской АЭС пройдут учения
Курян просят сохранять спокойствие
Учения проводит МЧСФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 сентября на объекте филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» пройдут тренировочное пожарно-тактическое учение, сообщили в МЧС.
Главная цель тренировки – отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, персоналом и администрацией объекта.
В рамках данного мероприятия запланировано выдвижение большого числа специализированной техники из областного центра в Курчатов.
Уважаемые жители и гости региона! Специалисты Главного управления МЧС России по Курской области просят сохранять спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU