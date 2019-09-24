Курская область готова к подаче тепла - обладминистрация

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-24T11:58:12+03:00

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Курская область готова к отопительному сезону практически на 100 %. Об этом сегодня на заседании штаба ЖКХ сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

«Средняя готовность к зиме по области 98,7%. Есть некоторые вопросы, которые находятся у нас на контроле. Пока только 85 % управляющих компаний отчитались о подготовке многоквартирных домов. А вот задолженность в этом году по энергоресурсам снизилась на 56 млн рублей», - подчеркнул председатель комитета ЖКХ Алексей Дедов.

Алексей Дедов также заверил, что все готово к подаче тепла в социальные объекты и жилой сектор, последнее слово за синоптиками, которые в свою очередь обещает потепление к концу недели.

Что касается котельных, в прошлом отопительном сезоне область полностью ушла от мазута. В этом заканчивается строительство новых котельных: в Хомутовке и Льгове. Помимо этого в Курчатовском районе запланирована замена 16 км сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU