Курская область готова к подаче тепла - обладминистрация
Курская область готова к отопительному сезону практически на 100 %. Об этом сегодня на заседании штаба ЖКХ сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов.
«Средняя готовность к зиме по области 98,7%. Есть некоторые вопросы, которые находятся у нас на контроле. Пока только 85 % управляющих компаний отчитались о подготовке многоквартирных домов. А вот задолженность в этом году по энергоресурсам снизилась на 56 млн рублей», - подчеркнул председатель комитета ЖКХ Алексей Дедов.
Алексей Дедов также заверил, что все готово к подаче тепла в социальные объекты и жилой сектор, последнее слово за синоптиками, которые в свою очередь обещает потепление к концу недели.
Что касается котельных, в прошлом отопительном сезоне область полностью ушла от мазута. В этом заканчивается строительство новых котельных: в Хомутовке и Льгове. Помимо этого в Курчатовском районе запланирована замена 16 км сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU