Под Курском мотоциклист попал под иномарку

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-24T11:53:50+03:00

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ДТП произошло 23 сентября примерно в 19.30 возле дома №19 по улице Ленина Щигров Курской области. На перекрестке по предварительным данным столкнулись мотоцикл «HONLING» под управлением 39-летнего водителя, у которого не было прав на управление транспортом, двигавшегося по улице Большевиков в сторону улицы Комсомольская по второстепенной дороге, с автомобилем «AUDI 80», за рулем которого был 20-летний водитель. Иномарка ехала по главной дороге.

В результате ДТП водитель мотоцикла с ранением был доставлен в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU