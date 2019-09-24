В Курске выступит Губернаторский оркестр
Концерт пройдет 5 октября
Концерт пройдет в "Свиридовском"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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5 октября в 18:00 в концертном зале «Свиридовский» выступит Губернаторский камерный оркестр.
Солистами концерта станут: лауреат международных конкурсов Святослав Мороз (скрипка), лауреат международного конкурса VIENNA CLASSIC Карина Проскурина (скрипка), обладательница первой премии PWSA в Нью-Йорке Ольга Дьячковская (сопрано), дирижер и художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ, профессор - Сергей Проскурин.
ИСТОЧНИК KP.RU