2019-09-24T10:49:20+03:00
Звезды

В Курске выступит Губернаторский оркестр

Концерт пройдет 5 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт пройдет в "Свиридовском"Концерт пройдет в "Свиридовском"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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5 октября в 18:00 в концертном зале «Свиридовский» выступит Губернаторский камерный оркестр.

Солистами концерта станут: лауреат международных конкурсов Святослав Мороз (скрипка), лауреат международного конкурса VIENNA CLASSIC Карина Проскурина (скрипка), обладательница первой премии PWSA в Нью-Йорке Ольга Дьячковская (сопрано), дирижер и художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ, профессор - Сергей Проскурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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