В Курске ночью горела многоэтажка на Клыкова - 30 человек эвакуировали

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-24T10:14:34+03:00

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Около двух часов ночи 24 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Клыкова в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 02:05 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:09, ликвидировано в 02:15.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Здесь выгорела комната, огонь распространился в коридор и на балкон, сгорела мебель, вещи. Огонь перекинулся и на соседнюю квартиру. Там закопчены стены на балконе и сгорели вещи. Пожарные спасли семь человек, эвакуировали 30 человек. Во время эвакуации пострадала 55-летняя женщина, она получила травму ноги.

В соцсетях активно обсуждают ЧП:

"Очень испугались! все сонные были, сначала не поняли что произошло. Начали соседи стучаться, мы на 11 живем, а пожар на 8. В итоге лопнуло стекло на балконе и частично балкон в саже."

"Нас эвакуировали в 2 часа ночи. Квартира сгорела полностью. Вроде обогреватель был включен. Затопило кв аж до 4 этажа. Мы с соседкой площадку мыли"

"И у нас на третьем небольшая протечка ,на потолке ...и балкон ..Ужасная выдалась ночь".

В тушении пожара участвовали 28 человек, десять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU