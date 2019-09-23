Курская рапиристка выиграла Всероссийские соревнования

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-23T16:44:59+03:00

Три последние встречи турнира она выиграла с минимальным преимуществом Фото: предоставлено пресс-службой

Всего в турнире, который приходил в Казани, приняли участие 64 спортсменки

Изменить размер текста: A A

Полина Козаева стала лучшей на всероссийских соревнованиях рапиристок в возрасте до 23 лет, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Три последние встречи турнира она выиграла с минимальным преимуществом, последовательно взяв верх над Анной Удовиченко (Московская область) – 10:9, Викторией Юсовой (Москва) – 15:14 и в финале над Мартой Мартьяновой (Татарстан) – 12:11.

Всего в турнире, который приходил в Казани, приняли участие 64 спортсменки из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU