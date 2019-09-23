Курская рапиристка выиграла Всероссийские соревнования
Всего в турнире, который приходил в Казани, приняли участие 64 спортсменки
Три последние встречи турнира она выиграла с минимальным преимуществомФото: предоставлено пресс-службой
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Полина Козаева стала лучшей на всероссийских соревнованиях рапиристок в возрасте до 23 лет, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Три последние встречи турнира она выиграла с минимальным преимуществом, последовательно взяв верх над Анной Удовиченко (Московская область) – 10:9, Викторией Юсовой (Москва) – 15:14 и в финале над Мартой Мартьяновой (Татарстан) – 12:11.
Всего в турнире, который приходил в Казани, приняли участие 64 спортсменки из разных регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU