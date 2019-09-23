В Курске на Магистральном сгорела квартира

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-23T16:43:02+03:00

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В 04:40 22 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на Магистральном проезде в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 04:44 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:45, ликвидировано в 04:46.

В результате пожара в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратов в комнате сгорели вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU