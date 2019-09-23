2019-09-23T15:59:23+03:00
Спорт

Курянка завоевала второе «серебро» на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию

Анна Гладилина - титулованная спортсменка
Ольга ДАНИЛОВА
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Анна ГладилинаАнна ГладилинаФото: предоставлено пресс-службой
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Курянка Анна Гладилина заняла второе место на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту. Анна соревновалась на шпаге в категории «С».

Это вторая награда нашей спортсменки на этих состязаниях, ранее Анна Гладилина уже завоевала «серебро». Чемпионат проходит в Южной Корее в городе Чонджу.

Анна Гладилина - титулованная спортсменка, является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призером Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года, мастер спорта России международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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