Курянина отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского
Мужчина обругал стража порядка
Курянину дали 200 часов исправработФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мировой судья судебного участка № 1 Рыльска и Рыльского района вынес приговор 35-летнему курянину. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Суд установил, что пьяный мужчина в присутствии посторонних оскорбил участкового уполномоченного полиции, который был при исполнении своих служебных обязанностей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя и дал мужчине 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU