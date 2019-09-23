Курянина отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-23T15:05:43+03:00

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Мировой судья судебного участка № 1 Рыльска и Рыльского района вынес приговор 35-летнему курянину. Его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд установил, что пьяный мужчина в присутствии посторонних оскорбил участкового уполномоченного полиции, который был при исполнении своих служебных обязанностей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и дал мужчине 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU