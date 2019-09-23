На курском вокзале задержали мужчину с наркотиками
Инспекторы-кинологи Курского ЛО МВД России на транспорте во время патрулирования на пешеходном переходном мосту железнодорожной станции Курск остановили 27-летнего курянина. Служебная собака обозначила его условном сигналом.
Мужчину доставили в дежурную часть, где во время личного досмотра в присутствии понятых у него нашли пакетик с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию содержимым пакетика оказалось синтетическое наркотическое средство, сказали в полиции.
Против задержанного завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU