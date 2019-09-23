На курском вокзале задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-23T13:04:54+03:00

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Инспекторы-кинологи Курского ЛО МВД России на транспорте во время патрулирования на пешеходном переходном мосту железнодорожной станции Курск остановили 27-летнего курянина. Служебная собака обозначила его условном сигналом.

Мужчину доставили в дежурную часть, где во время личного досмотра в присутствии понятых у него нашли пакетик с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию содержимым пакетика оказалось синтетическое наркотическое средство, сказали в полиции.

Против задержанного завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU