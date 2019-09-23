В Курске борца с коррупцией поймали на крупной взятке

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-23T14:27:44+03:00

Полицейский взял сто тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по делу

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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СК РФ завел уголовное дело против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курску. Его обвиняют по статье 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством).

По версии следствия 19 сентября примерно в 11 часов 45 минут полицейский на стоянке автодороги в Курска получил от представителя одной из организаций города взятку в сумме сто тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и провести по нему проверку, рассказали в СК.

После получения в качестве взятки денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Курской области.

Сейчас сотруднику полиции предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сказали в ведомстве.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В УМВД России по Курской области сказали, что сразу после задержания полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей:

- В случае, если его вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с законом и будет уволен по отрицательным основаниям. Начальник регионального УМВД Виктор Косарев поручил провести проверку в отношении руководителя этого сотрудника и рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности в связи с упущением контроля за служебной деятельностью подчиненного.

ИСТОЧНИК KP.RU