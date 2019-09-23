25 сентября куряне пройдут Крестным ходом
Как уже сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курской области находится чудотворная икона Божией Матери "Знамение" Курская Коренная.
24 сентября в 17.00 пройдет всенощное бдение в канун праздника с освящением хлебов, вина и елея в честь нашего чудотворного Образа Богородицы!
25 сентября в час ночи начнется ночная божественная литургия в Соборном храме.
07.00 -Божественная литургия архиерейским чином.
10.00 начало Крестного хода из Коренной пустыни;
14.30 сбор духовенства у Введенского храма Курска;
15.00 начало движения от Введенского храма;
16.30 молебен на площади у Знаменского собора.
С 25 сентября по 3 октября пребывание чудотворной иконы в Знаменском монастыре. Поклонение чудотворному образу будет организовано круглосуточно.
1 октября с 09.00 духовенство с чудотворным образом посетит лечебные учреждения г. Курска. (Примерно до 18.30).
3 октября в 7.00 молебен и проводы чудотворной иконы в Железногорскую епархию.
4 октября вылет делегации Русской Православной Церкви Заграницей с чудотворным образом из Курска в Казахстан..
ИСТОЧНИК KP.RU