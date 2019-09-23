25 сентября куряне пройдут Крестным ходом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-23T11:10:04+03:00

4 октября образ отправится из Курска в Казахстан

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Как уже сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курской области находится чудотворная икона Божией Матери "Знамение" Курская Коренная.

24 сентября в 17.00 пройдет всенощное бдение в канун праздника с освящением хлебов, вина и елея в честь нашего чудотворного Образа Богородицы!

25 сентября в час ночи начнется ночная божественная литургия в Соборном храме.

07.00 -Божественная литургия архиерейским чином.

10.00 начало Крестного хода из Коренной пустыни;

14.30 сбор духовенства у Введенского храма Курска;

15.00 начало движения от Введенского храма;

16.30 молебен на площади у Знаменского собора.

С 25 сентября по 3 октября пребывание чудотворной иконы в Знаменском монастыре. Поклонение чудотворному образу будет организовано круглосуточно.

1 октября с 09.00 духовенство с чудотворным образом посетит лечебные учреждения г. Курска. (Примерно до 18.30).

3 октября в 7.00 молебен и проводы чудотворной иконы в Железногорскую епархию.

4 октября вылет делегации Русской Православной Церкви Заграницей с чудотворным образом из Курска в Казахстан..

ИСТОЧНИК KP.RU