В Курской области пройдет экологический конкурс проектов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-23T10:01:11+03:00

Возраст участников - от 10 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области с 1 октября по 29 ноября пройдет областной экологический конкурс проектов «Спасти и сохранить».

Конкурс проводится в трех тематических номинациях:

- лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия (возрастная категория – 10-16 лет);

- лучший экологический проект, направленный на реализацию практических мероприятий по вопросам взаимодействия человека и природы, ресурсосбережения, сохранения биологического разнообразия (возрастная категория – 17 лет и старше);

- лучшая серия фотографий и/или лучший видеосюжет (анимация).

Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 29 ноября 2019 года в департаменте экологической безопасности и природопользования Курской области ( Курск, ул. 3-я Песковская, д.40, 2 этаж, к.112).

Положение о конкурсе, форма заявки и состав конкурсной комиссии размещены на официальном сайте департамента экологической безопасности и природопользования Курской области http://www.ecolog46.ru/ в подразделе «Официальные документы» раздела «Документы».

ИСТОЧНИК KP.RU