2019-09-23T09:19:54+03:00
Общество

На пожаре под Курском погиб человек

Трагедия произошла в местечке Свобода
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел поздно вечеромПожар произошел поздно вечеромФото: Из архива КП.
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В 22:29 22 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в местечке Свобода Золотухинского района.

По данным МЧС по прибытии в 22:31 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:34, ликвидировано в 22:40. Несмотря на усилия пожарных, в огне погиб человек.

В результате пожара в жилом кирпичном одноэтажном доме размером 54 квадратных метра выгорел коридор и обрушилась кровля.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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