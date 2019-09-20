«Зона Газона» приглашает курян на закрытие летнего сезона

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-20T16:07:31+03:00

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«Зона Газона» приглашает всех на закрытие летнего сезона. 22 сентября в 14:00 в арт-пространстве Forest Loft (ул. Ленина, 12) состоится заключительный в сезоне образовательный пикник проекта «Зона Газона».

Площадки, которые ждут гостей: твори, модничай, управляй, создавай, пиши/снимай, ешь/пей, играй.

Зона газона» в этом году работала уже третий сезон. За это время мероприятия проекта посетили свыше 4 тысяч человек, причем не только молодежь, но и у люди старшего поколения. В этом году гостями были продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов, Олимпийский чемпион Александр Легков. Проект дважды получал грант Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2017 и 2018 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU