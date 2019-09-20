В Курске открылась выставка картин Пушкинского музея

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-20T14:02:52+03:00

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В картинной галерее имени Дейнеки открылась выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина».

Это вторая масштабная выставка Пушкинского музея в Курской области и третья по счету. В экспозиции представлено 38 произведений отечественных мастеров кисти 18-20 веков: В. Боровиковского, В. Перова, А. Боголюбова, И. Шишкина, С. Щедрина, И. Репина, П. Кончаловского, Н. Гончаровой, П. Петровичева, Л. Туржанского, В. Переплётчикова, В. Бялыницкого-Бирули и других художников.

Выставка картин продлится до 10 ноября.

Кстати, по согласованию с Министерством культуры РФ уже начинается проектирование нового здания картинной галереи. Предполагается приспособить под помещение здание бывшей мужской гимназии, где располагался электроаппаратный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU