В суд передали дело против курянина, который убил человека ради авто

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-19T12:12:56+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 18-летнего жителя города Железногорска. Парня обвиняют в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в убийстве, сопряженном с разбоем.

По версии следствия 22 декабря 2018 года в четвертом часу ночи на одной из улиц Курска, парень увидел стоящий на парковке автомобиль. Он подошел к водителю, и постучал в окно водительской двери.

Открыв дверь автомобиля, водитель вышел на улицу, после чего железногорец, чтобы завладеть автомобилем, нанес мужчине два удара ножом в спину. Раненый водитель упал на землю.

Затем налетчик, убедившись, что водитель признаков жизни не подает, положил его тело в заднюю часть автомобиля и на этом же авто направился в сторону Рыльска Курской области.

По пути следования он решил избавиться от тела - двигаясь по автомобильной дороге в Курчатовском районе Курской области, он остановился, вытащил тело на обочину дороги, а сам уехал в сторону Рыльска Курской области.

Теперь суд рассмотрит дело.

ИСТОЧНИК KP.RU