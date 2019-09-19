2019-09-19T12:12:56+03:00
Происшествия

В суд передали дело против курянина, который убил человека ради авто

Подсудимому всего 18 лет
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Парню грозит длительный срокПарню грозит длительный срокФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

СК передал в суд уголовное дело против 18-летнего жителя города Железногорска. Парня обвиняют в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в убийстве, сопряженном с разбоем.

По версии следствия 22 декабря 2018 года в четвертом часу ночи на одной из улиц Курска, парень увидел стоящий на парковке автомобиль. Он подошел к водителю, и постучал в окно водительской двери.

Открыв дверь автомобиля, водитель вышел на улицу, после чего железногорец, чтобы завладеть автомобилем, нанес мужчине два удара ножом в спину. Раненый водитель упал на землю.

Затем налетчик, убедившись, что водитель признаков жизни не подает, положил его тело в заднюю часть автомобиля и на этом же авто направился в сторону Рыльска Курской области.

По пути следования он решил избавиться от тела - двигаясь по автомобильной дороге в Курчатовском районе Курской области, он остановился, вытащил тело на обочину дороги, а сам уехал в сторону Рыльска Курской области.

Теперь суд рассмотрит дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске ВАЗ с 19-летним водителем за рулем попал под КАМАЗ
В Курске четыре авто столкнулись "паровозиком"
В Курской области пройдут соревнования по спортивному туризму на парусной дистанции
Главным тренером курского ФК «Авангард» назначен Олег Василенко
Курянам предлагают проверить свою грамотность
В Курской области без света оставались 18 населенных пунктов
В Курске проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства
«Открытие» - в лидерах ипотечного кредитования
В Курске пройдет Кубок Губернатора по баскетболу
За убийство человека курянину дали семь с половиной лет колонии
Курянина подозревают в нападении на полицейского
Курянин закопал украденный мобильник в лесу
В Курске работает "прямая линия" по борьбе с наркоманией
Под Курском водитель мотоблока погиб в ДТП, пассажир - в больнице
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
В Курске пройдут игры Кубка России по волейболу
Курян предупредили об ухудшении погоды
В Курске проходят «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой»
Курянки в составе сборной России выиграли Лигу наций
Чудотворную икону Божией Матери «Знамение» доставят в Курск 20 сентября
В Курске на проспекте Победы пройдут два забега
В Курске пройдут "Чистые игры"
В Курске 17-летняя девушка пострадала в ДТП