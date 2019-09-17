2019-09-17T12:04:45+03:00
Общество

Курян приглашают написать экономический диктант

Участие могут принять все желающие, начиная с девятиклассников
Ольга ДАНИЛОВА
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Диктант будут писать 9 октябряДиктант будут писать 9 октябряФото: Из архива КП.
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9 октября на базе института экономики и управления Курского государственного университета пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».

Приглашаются учащиеся 9 – 11 классов и учащиеся среднего профессионального образования, студенты вузов, а также все жители, желающие принять участие в этой акции.

Региональная площадка Всероссийского экономического диктанта будет открыта в 9:00 на 4 этаже нового учебного корпуса КГУ по адресу г. Курск ул. Радищева, 29:

аудитория № 419 – для учащиеся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций и учащихся организаций среднего профессионального образования; аудитория № 424 – для студентов вузов и всех желающих.

Тайминг диктанта:

9:00 – начало работы региональной площадки;

9:00 – 10:00 – сбор участников, выдача бланков для написания и инструкций по заполнению бланков участникам;

10:00 – 11:00 – воспроизведение видеоролика, написание;

11:00 – 11:30 – сбор заполненных бланков для написания, шифрование бланков и выдача идентификационных листов участникам.

В КГУ действует пропускной режим – наличие паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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