В Курской области прошел крестный ход с иконой «Неопалимая купина»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-17T11:20:57+03:00

Всего участие в крестном ходе приняли более ста человек

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Более 50 курских спасателей и пожарных со своими семьями приняли участие в крестном ходе, совершенном накануне празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

- Более ста лет назад икона была написана на Святой горе Афон, после чего иконописец преподнес ее в дар Введенскому храму села Пименово Курской области. В православной традиции перед этим образом Пресвятой Богородице молятся о спасении от пожаров, - говорит отец Роман, настоятель Введенского храма.

Эта святыня считается защитницей и пожарных, которые помогают людям справиться с огненной стихией. И сегодня огнеборцы и спасатели не только обеспечивали безопасности крестного хода, но и приняли в нем активное участие.

Начался праздник от Введенского храма в селе Пименово. Прихожане преодолели в общей сложности более шести километров до Поклонного креста в селе Полянское. Раньше здесь был Храм Воскресенье Славущее, но он был полностью разрушен во время гонений на православие.

Всего участие в крестном ходе приняли более ста человек – это не только жители ближайших поселков. На праздник приехали из всех уголков области. Многих привозили родственники на автомобилях, и люди сразу присоединялись к общему потоку.

В селе Полянском у Поклонного креста был отслужен молебен с акафестом Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». После чего всех прихожан угостили кашей, которую приготовили казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU