В Курске отключат воду

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-17T10:32:19+03:00

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Из-за проведения МУП «Курскводоканал» неотложных ремонтно-профилактических работ 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов будет прекращена подача холодной воды в микрорайоне «КЗТЗ» Сеймского округа, по улице Литовской и Энгельса с прилегающими, в Железнодорожный округ, в Центральный округ (за исключением микрорайона «СХА», Северного района, ул. Косухина, Майский бульвар, К. Воробьева, Мыльникова, четных номеров по пр. Энтузиастов , ул.В.Луговая , ул. Добролюбова с прилегающими к ним улицами. Там будет снижено давление в сетях водопровода - подавать воду будут не выше второго-третьего этажа.

Сделайте необходимый запас воды.Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU