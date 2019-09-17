2019-09-17T09:36:20+03:00
Политика

В Курской области утвердили новую структуру администрации региона

А Представительство при Правительстве РФ лишили юрправ
Ольга ДАНИЛОВА
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В администрации региона продолжается реорганизацияВ администрации региона продолжается реорганизацияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Количество заместителей губернатора сократилось с девяти до семи, сократилось и количество комитетов. Так, в новой структуре ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, его функции переданы комитету агропромышленного комплекса Курской области.

Представительство Курской области при Правительстве Российской Федерации теперь не обладает правами юридического лица.

В структуре администрации Курской области создано управление по туризму Курской области, которому от комитета по делам молодежи и туризму Курской области переданы полномочия по реализации единой государственной политики в сфере туризма, отдыха и оздоровления.

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области переименован в управление по делам молодежи Курской области; комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области - в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области; департамент архитектуры и градостроительства Курской области - в комитет архитектуры и градостроительства Курской области; департамент финансово-бюджетного контроля Курской области - в комитет финансово-бюджетного контроля Курской области; департамент экологической безопасности и природопользования Курской области - в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области.

В администрации Курской области назначат двух советников губернатора Курской области: по развитию спорта и по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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