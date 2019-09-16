2019-09-16T16:04:42+03:00
Политика

В Курской области уровень смертности значительно превысил среднероссийский

Полпред Президента отметил негативную ситуацию в регионе
Светлана ВОЛКОВА
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Игорь Щеголев подчеркнул, на что новому губернатору стоит обратить вниманиеИгорь Щеголев подчеркнул, на что новому губернатору стоит обратить вниманиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на церемонии вступления в должность губернатора Курской области Романа Старовойта, которая прошла 16 сентября в Курской областном драматическом театре, отметил ряд негативных моментов, сложившихся в регионе.

В частности Щеголев подчеркнул, что Курская области уже долгое время "бьет рекорд" по уровню смертности - показатель значительно превышает общероссийский:

- Строятся новые школы и детсады, но несмотря на положительную динамику в последнее время показатель смертности в регионе по-прежнему значительно превышает среднероссийский уровень. Этот показатель нужно как-то снижать, поэтому прошу приложить к этому дополнительные усилия, - обратился полпред к губернатору Старовойту.

Также Щеголев отметил, что по инвестиционной привлекательности Курская область находится на 62-м месте в РФ среди 85 регионов, что считается довольно низкой позицией.

- А это значит, что есть над чем работать, - подчеркнул полпред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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