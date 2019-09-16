Курские борцы выиграли еще семь наград на Всероссийских играх

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-16T15:04:00+03:00

В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны Фото: предоставлено пресс-службой

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Еще семь наград по спортивной борьбе курские спортсмены выиграли на Всероссийских играх боевых искусств, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Никита Мандрыка в весовой категории 47 кг завоевал две медали – «золото» и «серебро», «серебро» у Егора Гутенева (53 кг), у Тиграна Марданяна (42 кг) также две медали – «серебро» и «бронза». Александр Смецкой (66 кг) и Даниил Петраков (73 кг) завоевали в копилку сборной региона бронзовые награды.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят по 22 видам спорта, в том числе по киокусинкай, тхэквондо, спортивной борьбе в Анапе. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны

ИСТОЧНИК KP.RU