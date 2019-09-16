Куряне - на 19-м месте в РФ по доле расходов населения на ЖКУ

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-16T14:45:24+03:00

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Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги.

Курская область оказалась на 19-м месте среди 85 регионов согласно подсчетам экспертов. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченных на оплату коммуналки, по итогам прошлого года составила 8,4% или 3153 рубля. Стоит учитывать, что подсчет проводился по области в целом, то есть учитывались тарифы на ЖКУ как в областном центре, так и на селе.

При этом по данным этого подсчета, расходы за год выросли на 0, 5% для среднестатистической курской семьи.

Меньше всего платят за ЖКУ в России жители Дагестана - 4,5% или 2445 рублей в среднем. При этом их расходы на коммуналку за год снизились на 1%.Также в тройку "самых дешевых" регионов - Республики Ингушетия и Хакасия.Далее - Татарстан и Чечня. Дороже всего коммуналка в РФ обходится жителям севера. На Камчатке средний счет за ЖКУ обходится в 9750 рублей в месяц. Это составляет 15% от потребительских расходов среднестатистической семьи региона.Чуть меньше платят в Магаданской области - 8105 рублей в среднем в месяц или 14% от потребительских расходов семьи.

Средняя же российская семья за ЖКУ выкладывает 9,6% от всех расходов или 4385 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU