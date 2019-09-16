Курянка убила женщину, а ее супруга ранила ножом

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-16T12:51:25+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 31-летней жительницы Суджанского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия ночью 29 января в квартире женщины, расположенной в Судже, во время застолья между хозяйкой и ее двумя знакомыми - мужем и женой - произошел конфликт. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и несколько раз им ударила в плечо и бедро 35-летней гостье.

Затем она тем же ножом нанесла удар 29-летнему мужчине в живот.

От полученных травм гостья умерла до приезда скорой помощи, а ее супруг был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU