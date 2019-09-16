16 сентября состоится инаугурация губернатора Курской обалсти
Роман Старвойт официально вступит в должность главы региона
Старовойт готовится официально вступить в должностьФото: Светлана ВОЛКОВА
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16 сентября в 11.00 в Курском областном драматическим театре имени А. С. Пушкина состоится процедура инаугурации губернатора Курской области. Напомним, накануне на выборах 8 сентября избиратели, пришедшие на участки для голосования, отдали свое предпочтение 47-летнему Роману Старовойту, врио губернатора региона.
Старовойт набрал более 81% голосов. Явка составила 41, 56%.
Процедура инаугурации означает официальное вступление в должность главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU