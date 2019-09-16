Под Курском пожар произошел в жилом доме

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-16T09:21:25+03:00

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В 20:49 15 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пер. Монтажный поселка Пристень Пристенского района.

По данным МЧС по прибытии в 20:51 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:53, ликвидировано в 20:57.

В результате пожара в кирпичном доме (кровля металлическая по деревянной обрешетке) сгорела кровля на площади 96 квадратных метра.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU