2019-09-16T09:21:25+03:00
Общество

Под Курском пожар произошел в жилом доме

ЧП произошло в Пристенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Трагедия произошла вечером в воскресеньеТрагедия произошла вечером в воскресеньеФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В 20:49 15 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в пер. Монтажный поселка Пристень Пристенского района.

По данным МЧС по прибытии в 20:51 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:53, ликвидировано в 20:57.

В результате пожара в кирпичном доме (кровля металлическая по деревянной обрешетке) сгорела кровля на площади 96 квадратных метра.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24