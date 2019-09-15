В Курск привезут картины Боровиковского, Щедрина и Венецианова
В Курске пройдет выставка картин Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
С 20 сентября по 10 ноября в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки открывается выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина».
Торжественное открытие выставки 19 сентября в 16:00.
Выставка Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пройдет впервые в Курской области. На ней будет представлено 38 картин художников русской школы XVIII–XX веков из собрания отдела личных коллекций. Зрители увидят работы В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина, А.Г. Венецианова и других знаменитых художников.
Все работы поступили в дар музею от российских коллекционеров для создания и формирования одного из самых уникальных отделов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — отдела личных коллекций.
На выставке экспонируется портрет генерал-адъютанта графа Петра Александровича Толстого (1761–1844) кисти знаменитого мастера русской портретной живописи Боровиковского.
ИСТОЧНИК KP.RU