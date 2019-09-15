2019-09-15T09:34:59+03:00
Звезды

В Курск привезут картины Боровиковского, Щедрина и Венецианова

Выставка из фондов Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется 19 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске открытвается культурный сезонВ Курске открытвается культурный сезонФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курске пройдет выставка картин Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

С 20 сентября по 10 ноября в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки открывается выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Торжественное открытие выставки 19 сентября в 16:00.

Выставка Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пройдет впервые в Курской области. На ней будет представлено 38 картин художников русской школы XVIII–XX веков из собрания отдела личных коллекций. Зрители увидят работы В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина, А.Г. Венецианова и других знаменитых художников.

Все работы поступили в дар музею от российских коллекционеров для создания и формирования одного из самых уникальных отделов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — отдела личных коллекций.

На выставке экспонируется портрет генерал-адъютанта графа Петра Александровича Толстого (1761–1844) кисти знаменитого мастера русской портретной живописи Боровиковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске проверяют причины пожара в ГСК
В Курской области на реке Реут утонул человек
Под Курском сгорел жилой дом
В Курске 19-летний парень напал на женщину в подъезде
В Курске отметят День танкиста
На станции "Курск" пьяного пассажира поезда отправили под арест
Центр Курска "закроют" для транспорта
Курян приглашают послушать живую музыку
В Курске вырубили деревья, зараженные американской бабочкой
В Курске отключат свет
Курян приглашают написать Географический диктант
«Мираторг»: подарок для юных спортсменов
Сборная Курской области по рукопашному бою завоевала второе место
Курские власти через суд заставили поставить дорожные знаки
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
В Курске пройдет ярмарка выходного дня
Под Курском двое подростков на мотоцикле пострадали в аварии
В Курске у памятника Свиридову пройдет концерт
В Курске ввели допостановку
Под Курском утонул еще один человек
Курянка потеряла 200 тысяч рублей, желая заработать
Под Курском сгорел трактор
Курские медики прокомментировали ЧП со "скорой": "Пациента все равно было не спасти"
Мобильное приложение банка «Открытие» - в числе лучших
Курян вызывают на военные сборы
В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим