В Курск привезут картины Боровиковского, Щедрина и Венецианова

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-15T09:34:59+03:00

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В Курске пройдет выставка картин Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

С 20 сентября по 10 ноября в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки открывается выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина».

Торжественное открытие выставки 19 сентября в 16:00.

Выставка Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пройдет впервые в Курской области. На ней будет представлено 38 картин художников русской школы XVIII–XX веков из собрания отдела личных коллекций. Зрители увидят работы В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина, А.Г. Венецианова и других знаменитых художников.

Все работы поступили в дар музею от российских коллекционеров для создания и формирования одного из самых уникальных отделов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — отдела личных коллекций.

На выставке экспонируется портрет генерал-адъютанта графа Петра Александровича Толстого (1761–1844) кисти знаменитого мастера русской портретной живописи Боровиковского.

ИСТОЧНИК KP.RU