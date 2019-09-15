В Курске проверяют причины пожара в ГСК

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-15T09:24:46+03:00

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В 11:18 13 сентября на номер ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит легковушка в гараже по Светлому проезду в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные 16 ПСЧ и 2 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По данным МЧС по прибытии в 11:21 было установлено, что горит легковой автомобиль в двухэтажном кирпичном гараже. Пожар удалось потушить в 11:28.

Но огонь полностью уничтожил авто. Обгорели и стены гаража.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU