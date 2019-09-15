Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-15T09:13:27+03:00

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В 19:53 14 сентября в ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большие Угоны Льговского района.

По данным МЧС спасатели по прибытии в 20:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:10, ликвидировано в 20:27.

В результате сгорел деревянный сарай площадью 50 кв. метров, в жилом деревянном доме площадью 126 "квадратов" уничтожена кровля на площади 50 квадратных метров, потолочное перекрытие на площади 18 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие на площади 30 квадратных метров, закопчены стены по всей площади дома, сказали в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU