В Курске отметят День танкиста
Мероприятия пройдут на проспекте Победы
Торжества пройдут 14 сентябряФото: Из архива КП.
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14 сентября в 11:00 на проспекте Победы пройдет праздничное мероприятие, посвященное памятной дате «День танкиста».
В нем примут участие представители администрации Курской области, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн, Волонтеры Победы, военно-патриотические клубы Курской области.
Организаторы мероприятия: Совет ветеранов КООО «Союз ветеранов Военной службы и военных правоохранительных органов», комитет по делам молодёжи и туризму Курской области, Областной дворец молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU