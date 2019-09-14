2019-09-14T09:29:59+03:00
Общество

В Курске отметят День танкиста

Мероприятия пройдут на проспекте Победы
Ольга ДАНИЛОВА
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Торжества пройдут 14 сентябряТоржества пройдут 14 сентябряФото: Из архива КП.
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14 сентября в 11:00 на проспекте Победы пройдет праздничное мероприятие, посвященное памятной дате «День танкиста».

В нем примут участие представители администрации Курской области, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн, Волонтеры Победы, военно-патриотические клубы Курской области.

Организаторы мероприятия: Совет ветеранов КООО «Союз ветеранов Военной службы и военных правоохранительных органов», комитет по делам молодёжи и туризму Курской области, Областной дворец молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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