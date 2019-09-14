2019-09-14T09:24:45+03:00
Происшествия

На станции "Курск" пьяного пассажира поезда отправили под арест

По жалобе проводника на белгородца надели наручники и высадили с поезда
Ольга ДАНИЛОВА
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Пассажир так и не доехал до станции назначенияПассажир так и не доехал до станции назначенияФото: Из архива КП.
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К транспортным полицейским, сопровождавшим пассажирский поезд сообщением «Белгород-Москва», обратился проводник одного из вагонов. Железнодорожник попросил стражей порядка усмирить нетрезвого пассажира.

Требование полицейских прекратить дебоширить только еще больше распылило нарушителя спокойствия. Когда же постовые попытались доставить его в служебное купе для составления протокола, пассажира пытался физически препятствовать этому. В итоге ему надели наручники.

По прибытию состава на станцию Курск, пассажир - 41-летний житель Белгородской области, - доставлен в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.

Против него составили административный материал по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Мировой судья Курска отправил пассажира на трое суток под административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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