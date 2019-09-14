На станции "Курск" пьяного пассажира поезда отправили под арест
К транспортным полицейским, сопровождавшим пассажирский поезд сообщением «Белгород-Москва», обратился проводник одного из вагонов. Железнодорожник попросил стражей порядка усмирить нетрезвого пассажира.
Требование полицейских прекратить дебоширить только еще больше распылило нарушителя спокойствия. Когда же постовые попытались доставить его в служебное купе для составления протокола, пассажира пытался физически препятствовать этому. В итоге ему надели наручники.
По прибытию состава на станцию Курск, пассажир - 41-летний житель Белгородской области, - доставлен в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он пьян.
Против него составили административный материал по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Мировой судья Курска отправил пассажира на трое суток под административный арест.
ИСТОЧНИК KP.RU