Центр Курска "закроют" для транспорта
Изменения в движении произойдут из-за празднования Дня города
Куря просят заранее планировать свой маршрутФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города Курска, на основании Распоряжения Главы города
15 и 22 сентября с 10.00 часов до 12.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого;
25 сентября с 09.30 часов до 22.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Садовая до улицы Урицкого.
Уважаемые куряне! Будьте законопослушны, взаимовежливы и внимательны на дороге! Заранее планируйте маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU