Центр Курска "закроют" для транспорта

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-14T09:14:56+03:00

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В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города Курска, на основании Распоряжения Главы города

15 и 22 сентября с 10.00 часов до 12.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого;

25 сентября с 09.30 часов до 22.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Садовая до улицы Урицкого.

Уважаемые куряне! Будьте законопослушны, взаимовежливы и внимательны на дороге! Заранее планируйте маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU