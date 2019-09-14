2019-09-14T09:14:56+03:00
Общество

Центр Курска "закроют" для транспорта

Изменения в движении произойдут из-за празднования Дня города
Ольга ДАНИЛОВА
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Куря просят заранее планировать свой маршрутКуря просят заранее планировать свой маршрутФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города Курска, на основании Распоряжения Главы города

15 и 22 сентября с 10.00 часов до 12.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Почтовая до улицы Урицкого;

25 сентября с 09.30 часов до 22.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Садовая до улицы Урицкого.

Уважаемые куряне! Будьте законопослушны, взаимовежливы и внимательны на дороге! Заранее планируйте маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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