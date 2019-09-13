2019-09-13T17:04:23+03:00
Происшествия

В Курске вырубили деревья, зараженные американской бабочкой

Сожгли 40 самосвалов веток
Ольга ДАНИЛОВА
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Аномально жаркая погода спровоцировала появление вредителя, считают специалистыАномально жаркая погода спровоцировала появление вредителя, считают специалистыФото: Светлана ВОЛКОВА
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По информации Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям этим летом в Курске впервые было зафиксировано нашествие опасного вредителя – американской белой бабочки, спровоцированное аномально жаркими погодными условиями.

5 сентября под руководством представителя Россельхознадзора определены границы карантинной зоны для проведения обрезки и сжигания веток деревьев, на которых присутствуют паутинные гнезда с гусеницами (коконы). В карантинную зону попали район от Силикатного проезда к улице Городской до завода Аккумулятор со всеми прилегающими улицами, ГСК и СНТ.

Работники администрации Сеймского округа, спасатели, военнослужащие воинских частей Курского гарнизона 10 и 12 сентября выполнили работы по обрезке деревьев и уничтожению личинок американской бабочки, сообщил ив мэрии.

Места проведения палов порубочных остатков, зараженных вредителем, были организованы на проспекте Ленинского комсомола 40-б/42, перекрестке Силикатного проезда и улицы Городской, а также в местах наибольшего сбора обрезанных веток. В общей сложности вырублено, вывезено и сожжено порядка 40 самосвалов деревьев, зараженных гусеницами белой американской бабочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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