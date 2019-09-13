СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-13T15:10:56+03:00

Отключат свет будет с 16 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Электричества не будет в двух округах

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Из-за плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" в Курске отключат свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 сентября с 9-30 до 16-00:

Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; ул. Центральная 103-209, 72-152; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7; 3-я Кислинская 65/16 -89/2; 4-я Кислинская 77-109, 74/32 – 106; 5-я Кислинская 112/32-132; 11-й Степной переулок 16/65 -30/80, 19-31/78; 12-й Степной переулок 1/69 – 15/84, 2/71 – 16/86; 13-й Степной переулок 3-29, 2/77-32/112; 14-й Степной переулок 1/81 - 31/116, 2/83 – 32/18; 15-й Степной переулок 1/87 – 27/120, 2/89 – 32/124.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

с 16 по 20 сентября с 09-00 до 16-00:

ВЧК 166-182; Куйбышева 42-68; Орджоникидзе 43-77, 36-68

19 сентября 2019 с 13-30 до 16-00:

Союзная 25, 27, 29,31; Краснознаменная 19\ 14; Краснознаменная 18, 18а, 18б, 18в

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU