2019-09-13T14:14:08+03:00
Общество

Курян приглашают написать Географический диктант

Участие не требует предварительной регистрации
Ольга ДАНИЛОВА
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Географический диктант проводится уже в пятый разГеографический диктант проводится уже в пятый разФото: Из архива КП.
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27 октября в 12:00 по местному времени в России и за рубежом в пятый раз пройдет Географический диктант Русского географического общества.

Масштабная международная просветительская акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

Курский государственный университет в пятый раз будет принимать любителей географии и профессионалов в этой области знаний.

Площадка КГУ открытая – не требует предварительной регистрации – рассчитана на несколько сот участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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