Сборная Курской области по рукопашному бою завоевала второе место

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-13T13:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

XII открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят в Анапе. Сборная Курской области завоевала второе место, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

В личном зачете куряне завоевали следующие медали: «золото» у Андрея Сапрыкина, Ксении Нестеренко и Антона Ковалева, «бронза» у Дениса Рассадникова и Максима Еремеева. Ранее сообщалось, что также бронзовую награду завоевал наш боец Анатолий Радченко.

Призы «За волю к победе» (4 место) получили Никита Бавыкин и Кирилл Тарасов. Награду «Лучший судья соревнований» получила Татьяна Нестерова.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят по 22 видам спорта, в том числе по киокусинкай, тхэквондо, спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU