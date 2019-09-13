2019-09-13T13:18:40+03:00
Спорт

Сборная Курской области по рукопашному бою завоевала второе место

Победа досталась спортсменам на Всероссийских играх
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне завоевали "серебро"Куряне завоевали "серебро"Фото: предоставлено пресс-службой
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XII открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят в Анапе. Сборная Курской области завоевала второе место, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

В личном зачете куряне завоевали следующие медали: «золото» у Андрея Сапрыкина, Ксении Нестеренко и Антона Ковалева, «бронза» у Дениса Рассадникова и Максима Еремеева. Ранее сообщалось, что также бронзовую награду завоевал наш боец Анатолий Радченко.

Призы «За волю к победе» (4 место) получили Никита Бавыкин и Кирилл Тарасов. Награду «Лучший судья соревнований» получила Татьяна Нестерова.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят по 22 видам спорта, в том числе по киокусинкай, тхэквондо, спортивной борьбе. В соревнованиях участвуют более 500 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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