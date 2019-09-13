Курские власти через суд заставили поставить дорожные знаки
Прокуратурой Фатежского района с участием ОГИБДД МО МВД России «Фатежский» проверила исполнение требований действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.
Установлено, что на перекрестках ряда улиц муниципального образования «город Фатеж» нет предусмотренных проектом организации дорожного движения дорожных знаков приоритета «Главная дорога», «Уступите дорогу».
Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд с требованием обязать Администрацию муниципального образования «город Фатеж» установить дорожные знаки.
Фатежским районным судом требования прокурора удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU