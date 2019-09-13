Курские власти через суд заставили поставить дорожные знаки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-13T12:19:13+03:00

Дорожные знаки должны поставить на место Фото: Светлана ВОЛКОВА

Исполнение решения будет контролировать прокуратура

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Прокуратурой Фатежского района с участием ОГИБДД МО МВД России «Фатежский» проверила исполнение требований действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности.

Установлено, что на перекрестках ряда улиц муниципального образования «город Фатеж» нет предусмотренных проектом организации дорожного движения дорожных знаков приоритета «Главная дорога», «Уступите дорогу».

Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд с требованием обязать Администрацию муниципального образования «город Фатеж» установить дорожные знаки.

Фатежским районным судом требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU