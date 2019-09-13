В Курске пройдет ярмарка выходного дня
14 сентября в 07:00 в Курске на сельскохозяйственных рынках, расположенных на улицах Литовской и Бойцов 9-й дивизии, пройдет ярмарка выходного дня.
Это мероприятие проводится в регионе не первый год и пользуется заслуженной популярностью у курян. Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области.
В ассортименте овощи (морковь, свекла, капуста, лук, помидоры), фрукты, картофель, зерно, сахар, мясо.
В 2018 году на ярмарках выходного дня было продано 140 тонн различной продукции по демократичным ценам. Ярмарка, которая состоится в субботу, обещает порадовать разнообразием ассортимента.
ИСТОЧНИК KP.RU