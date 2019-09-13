В Курске пройдет ярмарка выходного дня

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-13T11:22:32+03:00

Здесь можно будет купить разнообразные продукты местного производства

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14 сентября в 07:00 в Курске на сельскохозяйственных рынках, расположенных на улицах Литовской и Бойцов 9-й дивизии, пройдет ярмарка выходного дня.

Это мероприятие проводится в регионе не первый год и пользуется заслуженной популярностью у курян. Свою продукцию представляют перерабатывающие предприятия и сельхозтоваропроизводители из районов Курской области.

В ассортименте овощи (морковь, свекла, капуста, лук, помидоры), фрукты, картофель, зерно, сахар, мясо.

В 2018 году на ярмарках выходного дня было продано 140 тонн различной продукции по демократичным ценам. Ярмарка, которая состоится в субботу, обещает порадовать разнообразием ассортимента.

ИСТОЧНИК KP.RU