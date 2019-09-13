Под Курском утонул еще один человек

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-13T09:05:40+03:00

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12 сентября в 17:15 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на местном пруду в Касторенском районе в селе Раздолье. Здесь утонул человек.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, ОГ МПСГ по Касторенскому району Курской области, специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU