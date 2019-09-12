2019-09-12T17:14:20+03:00
Происшествия

Курянка потеряла 200 тысяч рублей, желая заработать

Женщина попала на удочку мошенникам
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция вычислила, откуда звонили мошенникиПолиция вычислила, откуда звонили мошенникиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Жительница Пристенского района лишилась более 200 тысяч рублей после того, как предоставила мошенникам конфиденциальную информацию о реквизитах своей карты. 46-летней потерпевшей позвонили неизвестные и предложили работать брокером по продаже акций известных компаний, уверив, что обучение она сможет пройти за пару дней, а ее заработок будет сразу насчитывать сотни тысяч рублей. Но для того, что активировать нового пользователя в специальной программе, необходимо было создать личный кабинет, куда внести данные о банковской карте.

Курянка, желая как можно скорей приступить к работе, продиктовала полные данные, в том числе секретные не только зарплатой, но и кредитной карты, надеясь, что если привязать два счета, то заработок увеличится. Позже неизвестные сообщили, что счет необходимо активировать и зачислить на него 160 тысяч рублей, которые, по словам звонивших, должны были вернуться через день. Для этого женщина взяла в банке кредит и выполнила все условия неизвестных. Все это время она сама связывалась со злоумышленниками, не говоря об этом знакомым и родственникам.

Когда спустя несколько дней средства так и не вернулись, женщина обнаружила, что с ее нескольких карт, данные о которых она сообщила, также пропали все средства. Ущерб от того, что женщина сообщила конфиденциальные реквизиты своих счетов, составил 226 тысяч рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейским уже удалось установить из какого региона звонили мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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