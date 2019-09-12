Мобильное приложение банка «Открытие» - в числе лучших
Банк стал лауреатом в номинации «Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)».
В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В нем приняли участие 34 банка, которые оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.
- Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания. В этом году доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества, - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
ИСТОЧНИК KP.RU