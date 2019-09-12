2019-09-12T15:10:21+03:00
Общество

Мобильное приложение банка «Открытие» - в числе лучших

Накануне состоялось торжественная церемония вручения премий Go Banking Awards
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк стал лауреатом в номинации «Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)».

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В нем приняли участие 34 банка, которые оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

- Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания. В этом году доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества, - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян вызывают на военные сборы
В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим
В Курске три автомобиля столкнулись "паровозиком"
Курский облсуд 12 сентября вынесет приговор "железногорскому маньяку"
В Курске на парковке ребенок попал под колеса
В Курской области мужчина умер, не дождавшись приезда "скорой"
На границе в Курской области задержали россиянина с электрошокером
Курян приглашают на праздник в парк
В Курске горел частный дом
Курян приглашают на "Псельский разгуляй"
В Курске пройдет большой театральный праздник
В Курской области клещи покусали почти три тысячи человек
Курянин получил "бронзу" на всероссийских юношенских играх
Курские школьники победители в международных соревнованиях по радиосвязи
Курян приглашают написать Всероссийский ИТ-диктант
В Курске вдоль улицы Энгельса восстановят пешеходную зону
Курская область - в десятке экологического рейтинга
В Курске отключат холодную воду
В Курске пройдут ярмарки «Осень-2019»
В Курской области во дворе дома иномарка сбила ребенка
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
В Курске в ДТП пострадали три человека