Мобильное приложение банка «Открытие» - в числе лучших

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-12T15:10:21+03:00

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Банк стал лауреатом в номинации «Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)».

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В нем приняли участие 34 банка, которые оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

- Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания. В этом году доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества, - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU