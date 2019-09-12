Курян вызывают на военные сборы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-12T13:34:29+03:00

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В центре хранения ресурсов Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации начались сборы пребывающих в запасе граждан, сообщили в администрации региона.

Открыл военный сбор заместитель начальника штаба Центрального округа Росгвардии генерал-майор Александр Гуськов, который отметил, что благодаря подобным мероприятиям, те, кто прошел срочную службу несколько лет назад, может восстанавливать умения и навыки, которые были получены на службе в армии.

В течение сборов 216 человек, состоящих на учете в военных комиссариатах региона и прибывающие в запасе, пройдут обучение по огневой, строевой, физической, правовой подготовке и др. По завершении сборов участники сдадут зачеты по пройденным дисциплинам.

«Данные сборы в рамках мобилизационной подготовки имеют важное значение. Любое государство обязано себя защищать, и мы, граждане Российской Федерации, всегда должны быть готовы встать на его защиту», - сказал заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU