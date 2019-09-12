В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-12T13:13:33+03:00

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 пожара

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С 4 сентября в Курской области действует особый противопожарный режим. Такая мера была принята из-за жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности.

В Рыльском районе показатель пожарной опасности достигает пятого. В ближайшие дни, если погодные условия не изменятся, в Обоянском районе также прогнозируется высший класс опасности.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 пожара, из них 47 - горение сухой травы и мусора. Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы на нарушителей составлено 7 административных материалов в Пристенском (1), Рыльском (1), Дмитриевском (1), Льговском (1) , Кореневском (2) районах (2) и в городе Щигры (1).

Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности как в быту, так и при посещении лесных массивов. Если вы стали свидетелем пожаров или загораний, незамедлительно сообщайте по единому телефону вызова экстренных оперативных служб -112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU