В Курске три автомобиля столкнулись "паровозиком"

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-12T13:02:19+03:00

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ДТП произошло 11 сентября примерно в 19:30 на улице Пост-Кривец в районе дома 1г/1. 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено», ехала с улицы Малых в направлении улицы Новоселовка.

По предварительным данным она не выбрала безопасную дистанцию и иномарка врезалась в остановившийся для поворота налево автомобиль ВАЗ 2112, за рулем которого был 18-летний водитель.

От удара ВАЗ столкнулся с автомобилем «Рено Simbol», под управлением 29-летней женщины-водителя. В результате ДТП получила травмы женщина-водитель автомобиля «Рено Simbol», сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU