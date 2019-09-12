Курский облсуд 12 сентября вынесет приговор "железногорскому маньяку"

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-12T12:40:05+03:00

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Рассмотрение уголовного дела против Виталия Пащевского, обвиняемого в совершении ряда умышленных преступлений, в том числе в убийстве малолетнего ребенка, завершается версия, сообщили в Курском областном суде.

Жителя Железногорска Курской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 (Убийство), п. «б» ч. 4 ст. 132 (два эпизода) (Насильственные действия сексуального характера), п.п. «а, г» ч.2 ст.242.1 (пять эпизодов) (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), в том числе в убийстве малолетнего мальчика, с целью скрыть другое преступление, совершении в отношении него насильственных действий сексуального характера, сообщили в ведомстве.

6 сентября состоялись прения сторон. 10 сентября подсудимый выступил с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату для принятия судебного решения.

Оглашение судебного решения состоится днем 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU