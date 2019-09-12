В Курской области мужчина умер, не дождавшись приезда "скорой"

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-12T11:47:57+03:00

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Курской области мужчине за рулем своего автомобиля, стало плохо. Водитель умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

Ситуацию так прокомментировали в региональном комитете здравоохранения:

- Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать путь скорой. Вызов о сегодняшнем происшествии на «суджанском кольце» поступил в диспетчерскую службу в 11:42, а в 12:10 бригада медиков приехала на место. К сожалению, мужчину спасти не удалось, была констатирована смерть.

Говорить о каком-то предварительном диагнозе невозможно, так как точную причину смерти установят только после вскрытия.

По факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

Администрация Курской области, комитет здравоохранения выражают соболезнования родным и близким умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU